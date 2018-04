Empfehlung - Syrische Armee rückt auf Rebellenhochburg bei Damaskus vor

dpaDamaskus. Bereits am Vortag kamen mindestens 40 Zivilisten in der Region ums Leben. Das russische Militär als Verbündeter Syriens warf Rebellen der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Islam vor, gegen Absprachen verstoßen zu haben. Sie hätten einen Fluchtkorridor für Zivilisten versperrt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem hätten sie den Kampf gegen Regierungstruppen wieder aufgenommen, sagte Generalmajor Juri Jewtuschenko der Agentur Interfax zufolge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/syrische-armee-rueckt-auf-rebellenhochburg-bei-damaskus-vor-231677.html