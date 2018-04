Empfehlung - Syrien stellt sich auf Angriff ein

dpaDamaskus. Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Militärschlag stellt sich Syrien auf einen Angriff ein. us regierungsnahen Kreisen hieß es, viele staatliche und militärische Einrichtungen in der Hauptstadt Damaskus seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/syrien-stellt-sich-auf-angriff-ein-232375.html