Empfehlung - Syrer machen sich auf den Weg in die Heimat

dpaArsal. Laila lacht, und es sieht wirklich so aus, als komme es von Herzen. An diesem Montag kehren die junge Frau und ihre Familie endlich nach Hause zurück, in die syrische Kleinstadt Flita auf der anderen Seite der Berge hinter ihr, zusammen mit mehr als 800 anderen Flüchtlingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/syrer-machen-sich-auf-den-weg-in-die-heimat-243949.html