Süd- und Nordkorea wollen mehrere Grenzposten auflösen

dpaSeoul Als weitere Entspannungsmaßnahme sollten insgesamt elf Einrichtungen auf jeder Seite komplett abgebaut und das dortige Grenzpersonal samt Schusswaffen abgezogen werden, teilten beide Seiten am Freitag in einer Erklärung mit. Im Dezember solle dann geprüft werden, ob sich beide Seiten an diese Abmachungen gehalten hätten.(...)