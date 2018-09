Empfehlung - Süd- und Nordkorea öffnen diese Woche ein Verbindungsbüro

dpaSeoul Das Büro werde ein ständiger Kommunikationskanal sein, um zu jeder Zeit Beratungen zwischen beiden Seiten durchführen zu können, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Das Büro, das auch den zivilen Austausch fördern soll, werde am Freitag in der nordkoreanischen Stadt Kaesong seine Arbeit aufnehmen. Bis zu 20 Beamte von jeder Seite sollen dort präsent sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/sued-und-nordkorea-oeffnen-diese-woche-ein-verbindungsbuero-249849.html