Empfehlung - Strobl: AfD entwickelt sich in Richtung Rechtsextremismus

dpaStuttgart Strobl, der auch stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU ist, legte sich noch nicht definitiv fest, ob die AfD seiner Meinung nach künftig vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Aber er meinte: „Die Beteiligung der AfD an den Vorgängen in Chemnitz schafft neue Fakten. Ich bin ganz sicher, dass diese Fakten in die Lageeinschätzung einfließen werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/strobl-afd-entwickelt-sich-in-richtung-rechtsextremismus-248407.html