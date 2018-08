Empfehlung - Steuerrabatt für Gemüse und lange Bahnreisen gefordert

dpaBerlin „Wie wäre es, wenn du den Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte auf 19 Prozent erhöhst und gleichzeitig eine Vergünstigung pflanzlicher Lebensmittel ermöglichst?“, heißt es in einem Papier des Öko-Instituts, das als Brief an die Mehrwertsteuer formuliert ist. So würden relativ klimafreundliche Nahrungsmittel günstiger, eher klimaschädliche Produkte teurer. „Das würde uns dazu anregen, unsere recht festgefahrenen Ernährungsgewohnheiten zu überdenken.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/steuerrabatt-fuer-gemuese-und-lange-bahnreisen-gefordert-246378.html