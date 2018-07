Empfehlung - Starkes Erdbeben auf indonesischer Insel Lombok

dpaJakarta. Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind am Sonntagmorgen auf der indonesischen Insel Lombok mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das verlautete am Morgen aus offiziellen Quellen. Die Menschen starben in den Trümmern ihrer Häuser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/starkes-erdbeben-auf-indonesischer-insel-lombok-244590.html