Stachelrochen tötet Schwimmer vor Tasmanien

dpaHobart Beim Schwimmen vor der australischen Insel Tasmanien ist ein 42 Jahre alter Mann von einem Stachelrochen getötet worden. Der Australier war am Samstag an einem Strand in der Nähe der Inselhauptstadt Hobart allein im Wasser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/stachelrochen-toetet-schwimmer-vor-tasmanien-266843.html