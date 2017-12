Empfehlung - Spaniens Weihnachtslotterie schüttet Milliarden aus

dpaMadrid. In der Bar Cascudo in der kleinen Gemeinde Vilalba im Nordwesten Spaniens war am Freitag der Teufel los. „Heute wird hier durchgefeiert“, schrien Landwirte und Lkw-Fahrer, die zum Teil auch vor laufender TV-Kamera die Tränen nicht unterdrücken konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/spaniens-weihnachtslotterie-schuettet-milliarden-aus-219174.html