Empfehlung - Spahn verspricht Beitragsentlastung in Milliardenhöhe

dpaBerlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung per Gesetz in Milliardenhöhe entlasten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/spahn-verspricht-beitragsentlastung-in-milliardenhoehe-233250.html