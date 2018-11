Empfehlung - Söder will Seehofer jetzt auch als CSU-Chef beerben

dpaMünchen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Horst Seehofer auch als CSU-Chef beerben. Nach Seehofers Rücktrittsankündigung und einer Serie von Aufforderungen aus der ganzen Partei meldete der 51-Jährige am Sonntag seine Kandidatur an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/soeder-will-seehofer-jetzt-auch-als-csu-chef-beerben-266857.html