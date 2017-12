Empfehlung - So viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor

dpaHamburg/Wiesbaden. Zoll und Polizei in Deutschland haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden rechnet mit einer Menge von knapp sieben Tonnen und damit mehr als dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/so-viel-kokain-sichergestellt-wie-nie-zuvor-219698.html