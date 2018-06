Empfehlung - Sieger Erdogan: Wahl wird Jahrhundert unseres Landes prägen

dpaIstanbul. Nach seinem Wahlsieg in der Türkei kann Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mindestens fünf Jahre lang mit deutlich mehr Macht weiterregieren. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, räumte am Montag in Ankara seine Niederlage ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/sieger-erdogan-wahl-wird-jahrhundert-unseres-landes-praegen-240708.html