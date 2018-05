Empfehlung - Siebenjährige in Wien erstochen

dpaWien. Mit einem Stich in den Hals ist ein siebenjähriges Mädchen in Wien getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei an diesem Sonntag mit. Die Leiche des Kindes war am Samstag in einem Müllcontainer gefunden worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/siebenjaehrige-in-wien-erstochen-235855.html