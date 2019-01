„Shutdown“ in USA dauert an und beschäftigt neuen Kongress

Seit fast zwei Wochen stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Präsident Trump wirft den Demokraten in dem Haushaltsstreit Blockade vor und hat ein hochrangiges Treffen im Weißen Haus angesetzt. Bisher sind beide Seiten aber unnachgiebig.