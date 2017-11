Empfehlung - Sexismus-Vorwürfe: Schottischer Staatssekretär gibt Amt auf

dpaLondon. Der Skandal um sexuelle Übergriffe britischer Politiker nimmt immer größere Dimensionen an. Vor allem Kabinettschef Damian Green gerät zunehmend unter Druck. Aufgrund einer in London kursierenden Liste mit Verfehlungen von Parlamentariern sind weitere Rücktritte möglich. An diesem Montag berät Premierministerin Theresa May mit den Vorsitzenden der anderen Parteien über Konsequenzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/sexismus-vorwuerfe-schottischer-staatssekretaer-gibt-amt-auf-213503.html