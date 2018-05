Empfehlung - Senior rast mit Auto in Radlergruppe

dpaKlein Köris. Ein 81-jähriger Autofahrer ist in Brandenburg in eine Radfahrergruppe gerast. Alle vier Fahrradfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in zwei Berliner und zwei Brandenburger Krankenhäuser geflogen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/senior-rast-mit-auto-in-radlergruppe-235905.html