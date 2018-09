Empfehlung - Seehofer will Maaßens Bericht in Ruhe bewerten

dpaMünchen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Bericht von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu den Ereignissen in Chemnitz in Ruhe bewerten und kein übereiltes Urteil dazu abgeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/seehofer-will-maassens-bericht-in-ruhe-bewerten-249508.html