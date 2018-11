Empfehlung - Seehofer tritt am 19. Januar als CSU-Chef zurück

dpaMünchen CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz am 19. Januar abgeben. An dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/seehofer-tritt-am-19-januar-als-csu-chef-zurueck-266579.html