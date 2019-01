Empfehlung - Seehofer lädt Chefs von BKA und BSI ins Ministerium

dpaBerlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich am Montag noch einmal mit den Chefs des Bundeskriminalamts (BKA) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Holger Münch und Arne Schönbohm, zusammensetzen. Ob dann schon Inhalte des Gesprächs öffentlich bekannt werden, ist aber ungewiss. Der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass Seehofer Münch und Schönbohm ins Ministerium eingeladen habe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/seehofer-laedt-chefs-von-bka-und-bsi-ins-ministerium-275096.html