Empfehlung - Seehofer: Abschiebung von Flüchtlingen ist „fast unmöglich“

dpaBerlin. „In der Frage der Abschiebung herrscht in Deutschland eine große Illusion.“ Es gebe massenhaft Klagen vor Gericht gegen die Abschiebungen. In den meisten Fällen fehlten Papiere, und ohne Papiere nehme das Herkunftsland die Leute nicht zurück. In anderen Fällen lägen gesundheitliche Atteste vor, sagte Seehofer. „Wieder andere haben hier Wurzeln geschlagen und einen Schutzpatron, der sich für ihren Verbleib im Lande einsetzt. Das ist die Realität der Bundesrepublik 2017.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/seehofer-abschiebung-von-fluechtlingen-ist-fast-unmoeglich-203324.html