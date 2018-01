Empfehlung - Schweres Erdbeben erschüttert Honduras

dpaTegucigalpa. Ein schweres Erdbeben hat Honduras erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,6 lag in zehn Kilometer Tiefe und etwa 250 Kilometer nördlich von Puerto Lempira in der Karibik, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schweres-erdbeben-erschuettert-honduras-221199.html