Empfehlung - Schutzweste rettet Soldaten bei Messer-Attacke vor Botschaft

dpaWien. Ein 26-jähriger Mann ist bei einem Angriff auf einen Wachsoldaten vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien erschossen worden. Der 23-jährige Soldat habe erst vergeblich versucht, den Angreifer mit Pfefferspray zu stoppen, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe er zur Pistole gegriffen und mindestens vier Schüsse abgegeben. Zwei davon trafen den 26-Jährigen tödlich. Er starb noch am Tatort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schutzweste-rettet-soldaten-bei-messer-attacke-vor-botschaft-228693.html