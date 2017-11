Empfehlung - Schulz will Mitglieder bei Personalien mitreden lassen

dpaBerlin. Das sehe der Entwurf des Leitantrags für den Bundesparteitag im Dezember vor. Diesen will Schulz an diesem Montag in Berlin offiziell vorstellen. Ziel sei es, spätestens 2019 über den SPD-Vorsitz per Urwahl abstimmen zu lassen, zitiert das Nachrichtenmagazin Parteikreise. Bislang ist eine Urwahl nur für die Frage der Kanzlerkandidatur vorgesehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schulz-will-mitglieder-bei-personalien-mitreden-lassen-213573.html