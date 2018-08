Empfehlung - Schulden der öffentlichen Haushalte erneut gesunken

dpaWiesbaden Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, waren Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung zum Ende des vergangenen Jahres mit 1,9672 Billionen Euro verschuldet. Der Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich um 2,1 Prozent. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bezifferte das Bundesamt zum 31. Dezember 2017 mit 23.797 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schulden-der-oeffentlichen-haushalte-erneut-gesunken-245061.html