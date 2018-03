Empfehlung - Schüler mit Migrationshintergrund hinken hinterher

dpaBerlin/Brüssel. Fast jeder zweite Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland weist nach einer Pisa-Sonderauswertung „sehr schwache Leistungen“ in der Schule auf. Mit 43 Prozent liegt dieser Anteil fast zweieinhalb Mal so hoch wie bei Schülern ohne ausländische Wurzeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schueler-mitmigrationshintergrund-hinken-hinterher-229589.html