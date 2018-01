Empfehlung - Schüler getötet: Polizei nimmt Mitschüler fest

dpaLünen. Ein Schüler soll einen Mitschüler an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen getötet haben. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Morgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schueler-getoetet-polizei-nimmt-mitschueler-fest-222813.html