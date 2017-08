Empfehlung - Schriftsteller Akhanli auf freiem Fuß

dpaMadrid/Berlin. Der auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommene deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli ist wieder auf freiem Fuß. Nach der gerichtlichen Anhörung in Madrid sei Akhanli am Sonntag aus der Haft entlassen worden, sagte sein Anwalt Ilias Uyar der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/schriftsteller-akhanli-auf-freiem-fuss-204248.html