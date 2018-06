Empfehlung - Saudische Frauen feiern das Ende des Fahrverbots

dpaRiad. Frauen haben ihre neue Freiheit nach dem Ende des Fahrverbots in Saudi-Arabien gefeiert. Überall in dem islamisch-konservativen Königreich setzten sich Fahrerinnen am Sonntag ans Steuer und fuhren erstmals legal im saudischen Straßenverkehr los.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/saudische-frauen-feiern-das-ende-des-fahrverbots-240608.html