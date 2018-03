Empfehlung - Säure-Angriff auf Manager in Nordrhein-Westfalen

dpaHaan. Unbekannte haben am Sonntag in Haan bei Düsseldorf einen 51-Jährigen mit Säure übergossen und schwer verletzt. Der Mann sei in eine Spezialklinik gekommen, erklärte die Düsseldorfer Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/saeure-angriff-auf-manager-in-nordrhein-westfalen-227831.html