Empfehlung - RWE will nach Rodungsstopp Förderung in Hambach drosseln

dpaEssen Nach dem vorläufigen Rodungsstopp am Braunkohletagebau Hambach will der Energiekonzern RWE die Förderung in den kommenden drei Jahren in geringerem Umfang fortsetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/rwe-will-nach-rodungsstopp-foerderung-in-hambach-drosseln-259854.html