Empfehlung - Russland macht Action-Star Seagal zum US-Sonderbotschafter

dpaMoskau In den angespannten russisch-amerikanischen Beziehungen solle er sich ehrenamtlich um den Ausbau der gesellschaftlichen und kulturellen Kontakte kümmern, teilte das Ministerium am Samstagabend in Moskau mit. Sprecherin Maria Sacharowa postete auf Facebook ein Bild von Seagal mit ihr selbst und schrieb dazu: „Mit einem Arbeitskollegen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/russland-macht-action-star-seagal-zum-us-sonderbotschafter-245430.html