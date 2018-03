Russische Polizei geht vor Wahl gegen Nawalny-Anhänger vor

Am Tag vor der Präsidentenwahl in Russland ist die Polizei in mehreren Städten gegen Regierungsgegner vorgegangen. In Tula, Pensa, Stawropol, Tjumen und Nowokusnezk wurden am Samstag Büros der Bewegung von Alexej Nawalny durchsucht, der zu einem Boykott der Wahl aufgerufen hat.