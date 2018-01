Empfehlung - Ruhige Nacht nach „Burghild“

dpaOffenbach. Auf einen sehr stürmischen Tag folgt eine vergleichsweise ruhige Nacht: Vereinzelt meldeten Polizeistellen in Deutschland umgeknickte Bäume, die Straßen blockierten - dabei blieb es aber. „Es hat sich alles beruhigt“, sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen in Mainz. Die Polizei in Göttingen sprach von einer „Entspannung“ in der Nacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ruhige-nacht-nach-burghild-220523.html