Empfehlung - Richard Grenell soll neuer US-Botschafter in Berlin werden

dpaWashington. Der außenpolitische Kommentator Richard Grenell soll neuer US-Botschafter in Deutschland werden. US-Präsident Donald Trump werde ihn nominieren, gab das Weiße Haus am Freitag (Ortszeit) in Washington bekannt. Die Ernennung muss noch vom US-Senat bestätigt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/richard-grenell-soll-neuer-us-botschafter-in-berlin-werden-206042.html