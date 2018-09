Empfehlung - Razzien und eine Verhaftung nach G20-Ausschreitungen

dpaHamburg Rund 14 Monate nach den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei in drei Bundesländern 15 Objekte mutmaßlicher Gewalttäter durchsucht. Einsätze gab es in Hamburg, in Elmshorn in Schleswig-Holstein und in Dortmund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/razzien-und-eine-verhaftung-nach-g20-ausschreitungen-250938.html