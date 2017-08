Empfehlung - Razzia in rechtsextremer Szene wegen Mordplänen

dpaSchwerin. Wegen Terrorverdachts sind am Montag in Mecklenburg-Vorpommern Arbeits- und Geschäftsräume von zwei Verdächtigen durchsucht worden. Die beiden Männer, darunter ein Polizist, sollen geplant haben, Vertreter des linken Spektrums zu töten, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/razzia-in-rechtsextremer-szene-wegen-mordplaenen-205385.html