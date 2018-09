Empfehlung - Räumung im Hambacher Forst geht weiter

dpaKerpen Bisher seien in dem Waldgebiet unweit von Köln 34 von rund 50 Baumhäusern der Demonstranten geräumt und 27 davon abgebaut, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge wurden am Montag fünf Demonstranten vorläufig festgenommen. Außerdem seien 31 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Verletzte habe es bis zum frühen Dienstagmorgen nicht gegeben, so der Sprecher.(...)