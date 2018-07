Empfehlung - Putin streitet Einmischung in US-Wahl ab

dpaHelsinki. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einmischung in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 klar zurückgewiesen. Das sagte er nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/putin-streitet-einmischung-in-us-wahl-ab-243156.html