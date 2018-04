Empfehlung - Puigdemont plant Auftritt in Berlin

dpaBerlin. Einen Tag nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Neumünster plant der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont einen Auftritt in Berlin. Der 55-Jährige will am Samstagmittag (12.00 Uhr) eine Pressekonferenz in der Hauptstadt geben, wie die katalanische Separatistenorganisation ANC am Vormittag ankündigte.(...)