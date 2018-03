Empfehlung - Puigdemont macht Weg frei für Alternativ-Kandidaten

dpaMadrid. Zehn Wochen nach der Neuwahl in Katalonien kann die spanische Konfliktregion auf eine Wiederbelebung der stockenden Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung hoffen. Der umstrittene Separatisten-Chef Carles Puigdemont erklärte am Donnerstagabend seinen Verzicht auf die Regionalpräsidentschaft und machte so den Weg für einen Alternativ-Kandidaten frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/puigdemont-macht-weg-frei-fuer-alternativ-kandidaten-227499.html