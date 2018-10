Empfehlung - Prozessbeginn gegen inhaftierten Deutschen in der Türkei

dpaIstanbul Nach Angaben seiner Familie war er zum Wandern in der Türkei. Wie sein Anwalt Hüseyin Bilgi der Deutschen Presse-Agentur sagte, werde ihm Mitgliedschaft in der in Syrien aktiven Kurdenmiliz YPG vorgeworfen, die die Türkei als Terrororganisation einstuft, sowie das „Betreten einer militärischen Sperrzone“. Auf beides zusammen stehen bis zu 20 Jahre Haft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/prozessbeginn-gegen-inhaftierten-deutschen-in-der-tuerkei-259188.html