Empfehlung - Potsadam: Dutzende Hektar Wald in Flammen - Verkehrschaos

dpaPotsdam. An dem viel befahrenen Autobahndreieck in der Nähe von Potsdam sind am Donnerstag Dutzende Hektar Kiefernwald in Flammen aufgegangen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und versuchten, ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde zu verhindern, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/potsadam-dutzende-hektar-wald-in-flammen-verkehrschaos-244359.html