Empfehlung - Polizeieinsatz bei US-Wohnsitz von Gülen

dpaSaylorsburg Der Gülen nahestehende Verband Alliance for Shared Values berichtete, ein Wachmann habe am Morgen einen Warnschuss in die Luft abgegeben und einen Einbrecher damit aus dem Anwesen in Saylorsburg (US-Bundesstaat Pennsylvania) vertrieben. Der Eindringling sei mutmaßlich bewaffnet gewesen. Nach ihm werde gesucht. Verletzte gebe es keine.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/polizeieinsatz-bei-us-wohnsitz-von-guelen-259003.html