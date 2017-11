Empfehlung - Polizei stoppt Kurden-Demonstration in Düsseldorf

dpaDüsseldorf. Bei einer Demonstration von Kurden in Düsseldorf ist es am Samstag zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Beamten hatten den Marsch mehrerer Tausend Kurden in der Innenstadt gestoppt, weil zahlreiche verbotene Fahnen nach mehrfachen Aufforderungen nicht eingerollt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/polizei-stoppt-kurden-demonstration-in-duesseldorf-213457.html