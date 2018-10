Empfehlung - Polens Präsident Duda bei Steinmeier und Merkel

dpaBerlin Duda und Steinmeier nehmen im Auswärtigen Amt auch am deutsch-polnischen Forum teil. Duda will bei seinem Besuch Streitthemen wie den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ansprechen, wie es in Warschau heißt. Polen widersetzt sich dem Bau einer weiteren Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Damit macht sich Europa nach Ansicht der polnischen Regierung noch mehr von Russland abhängig. Allerdings dürfte auch der Ärger Warschaus mitspielen, nicht an der Pipeline beteiligt worden zu sein.