Empfehlung - Pöbelnder Passagier lässt Ferienflieger zwischenlanden

dpaFrankfurt/Main. Ein pöbelnder Fluggast hat für eine außerplanmäßige Landung seiner Maschine nach Frankfurt am Main gesorgt. Das Flugzeug auf dem Weg von Fuerteventura nach Frankfurt habe am späten Donnerstag außerplanmäßig in Faro zwischenlanden müssen, hieß es bei der Condor-Pressestelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/poebelnder-passagier-laesst-ferienflieger-zwischenlanden-222554.html