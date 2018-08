Empfehlung - Plädoyers im Kandel-Prozess erwartet

dpaLandau Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung haben nach elf Verhandlungstagen die Gelegenheit, das Geschehen aus ihrer Sicht in einem Schlussvortrag darzulegen. Das Urteil könnte nach Einschätzung des Landgerichts in Landau am Montag (3. September) gesprochen werden. Die Beweisaufnahme war am vergangenen Montag abgeschlossen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/plaedoyers-im-kandel-prozess-erwartet-248174.html