Empfehlung - Philippinischer Präsident entsetzt mit Missbrauchs-Anekdote

dpaManila Als Teenager habe er sich ins Zimmer der schlafenden Angestellten geschlichen und „angefasst, was im Höschen drin war“, hatte Rodrigo Duterte in seiner Rede am 29. Dezember erzählt. Das Dienstmädchen sei aufgewacht und er habe den Raum verlassen - um dann noch einmal wiederzukommen und „zu versuchen, meinen Finger reinzustecken“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/philippinischer-praesident-entsetzt-mit-missbrauchs-anekdote-274280.html